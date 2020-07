Een 4-jarige jongen die dinsdagmiddag werd gevonden in een plas in Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland) is enige tijd daarna overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het is nog niet bekend hoe het kind in het water terechtkwam.

De politie kreeg rond 15.30 een melding over de vondst in de Zegerplas. Omstanders hadden het kind al uit het water gehaald toen de hulpdiensten arriveerden. Ook werd geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.