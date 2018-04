In het oosten weer extra alert op natuurbrand

In het midden en oosten van het land zijn de autoriteiten extra alert op natuurbranden. In Utrecht, Gelderland en Overijssel geldt de ‘fase extra alert’: voorheen heette dat code oranje en rood. Dat betekent dat hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert zijn op het ontstaan van brandjes in de natuur.

Op de site natuurbrandrisico.nl zijn de coderingen gewijzigd. De vroegere kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1 (regulier risico). Oranje en rood zijn fase 2 (extra alert).

Volgens RTV Utrecht heeft de brandweer in die regio al meermaals moeten uitrukken voor barbecuefeestjes, waar grillende en roosterende amateurkoks voor ongelukjes zorgden.