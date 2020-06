In hei gevonden antitankmijnen tot ontploffing gebracht

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD brengt vrijdagavond op een terrein van Defensie, de Geuzendijk in Weert, drie landmijnen tot ontploffing die eerder op de dag op de Schinveldse hei werden gevonden. De ontploffing is in de omgeving van de Geuzendijk hoorbaar, waarschuwt de brandweer.

Een deel van de hei bij het Zuid-Limburgse dorpje Schinveld is vrijdagavond ruim een uur afgezet geweest, nadat iemand met een metaaldetector de antitankmijnen had ontdekt. De Koninklijke Marechaussee werd erbij gehaald, waarna de EOD de mijnen uitgroef om ze veilig op militair terrein te laten ontploffen.