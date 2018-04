In elf musea zoemen wilde bijen

‘Nederland Zoemt - een wilde bijen expositie’ . Onder die naam presenteren elf Nederlandse natuurhistorische musea vanaf zondag dezelfde tentoonstelling over leven en welzijn van de wilde bij.

„Nog nooit eerder werkten zoveel musea samen om dezelfde expositie op hetzelfde moment toegankelijk te maken voor het Nederlands publiek”, laat opdrachtgever het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland SNNC weten.

Wie de expositie bezoekt waant zichzelf een bij. „Zo leer je van alles over deze wonderlijke insecten. Sjouwen met stuifmeel, rondlopen in een dik behaarde jas of de weg vinden in een bloem: het leven van bijen gaat niet over rozen”, zegt de organisatie.

De expositie is onderdeel van de landelijke campagne Nederland Zoemt, een project van verschillende natuurorganisaties om te zorgen voor „structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen”.

De deelnemende musea zijn Ecomare, Museon, Twentse Welle, Naturalis, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, de Bastei, natuurmuseum Fryslân, Universiteitsmuseum Utrecht, Natuurhistorisch Museum Maastricht en Natura Docet Wonderryck Twente.

De expositie loopt tot en met 16 september.