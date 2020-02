In Eindhoven op straat gevonden zwaargewonde man overleden

Een 33-jarige man die zondagochtend zwaargewond werd aangetroffen op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven, is enige uren later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet duidelijk waardoor de man gewond is geraakt, de politie vermoedt een geweldsincident. Er zijn aanwijzingen dat hij ernstig is mishandeld. Naar de doodsoorzaak wordt onderzoek gedaan, de politie is op zoek naar getuigen.

Voorbijgangers vonden de man zondagochtend vroeg op straat. Hij was toen al buiten bewustzijn. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, daar overleed hij aan het eind van de middag.