In een dag 2542 peuken van het strand gehaald

De grote strandopruimactie van Stichting de Noordzee heeft zaterdag 2542 sigarettenpeuken opgeleverd. Deze etappe van de estafette-actie leidde van Hoek van Holland naar Monster. De 85 vrijwilligers ruimden in totaal 191 kilo afval op. Ze bewaarden alle peuken apart.

Sigarettenfilters zijn volgens de stichting het meest gevonden afvalitem op toeristische stranden. Ook wereldwijd staan peuken in de top drie van afval op het strand.

Ondanks de harde wind, waardoor veel evenementen langs de kust werden afgeblazen, gingen de opruimers zaterdag gewoon door met hun werk, zij het met de wind mee en soms voorzien van skibrillen tegen het opstuivende zand. Ook Petten was aan de beurt: daar is 396 kilo opgeruimd. Vanaf 1 tot en met 15 augustus doen ongeveer 3000 vrijwilligers mee aan de opruimactie langs de hele kust. Die dag worden de eindresultaten van #beachcleanuptour in Zandvoort bekendgemaakt.

De Waddeneilanden zijn al opgeruimd: in totaal is daar door 496 vrijwilligers 3262 kilo weggehaald, tegen vorig jaar 2977 kilo. Er lag nog steeds afval van containers die begin dit jaar overboord sloegen van het containerschip MSC Zoe.