In de file voor Duits vuurwerk

KRANENBURG/WYLER/KLEEF(ANP) - Honderden Nederlanders rijden van zaterdag tot en met dinsdag van heinde en verre naar Duitse plaatsen in de grensregio om daar vuurwerk in te slaan. Vanaf de grens en weer terug naar Nederland komen ze in een kilometerslange file terecht en eenmaal bij de verkooppunten moeten ze aansluiten in lange rijen voor de winkeldeuren. Maar dat is geen probleem, aldus Janny Kok die met haar gezin uit Friesland is gekomen: „We maken er gewoon een gezellig dagje van.”

Vuurwerk inslaan in Duitsland wordt steeds populairder. De pijlen en potten zijn er veel goedkoper dan in Nederland, omdat de regelgeving in Duitsland veel minder streng is. Het Duitse vuurwerk is door de samenstelling spectaculairder dan het Nederlandse. Winkeliers mogen in Duitsland ook stunten met vuurwerkprijzen. „En het is ook veel veiliger, want de potten staan stabieler”, aldus Kok.

Het Friese gezin denkt ongeveer 75 euro te gaan besteden bij de Aldi in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen. Dat is een schijntje, want een vader die met drie pubers uit Zwijndrecht is gekomen rekent 699,15 euro af. „En zo meteen gaan we nog even naar een andere vuurwerkshop voor de klapper van de avond: een vuurwerkcake van 280 euro. Die zorgt voor 160 seconden spektakel.”

De Zwijndrechters hebben die „Funke Mei Banfa” via internet gereserveerd. Alle Duitse supermarkten en particuliere vuurwerkverkopers hebben Nederlandstalige websites voor bestellingen. „Dat is dit jaar opvallend veel vaker gedaan”, zegt supermarktmanager Udo Fissner. „Onze mooiste en duurste dozen zijn al helemaal uitverkocht via internet.”

Formeel mogen de vuurwerkkopers maximaal 25 kilo vuurwerk meenemen naar Nederland. Dat moet officieel vooraf gemeld worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar dat gebeurt in de praktijk nooit. Inspectie en politie controleren langs de hele grens wel steekproefsgewijs. Auto’s en aanhangers die wel erg volgeladen lijken, worden aan de kant gezet. Dat kan een boete van 1500 euro opleveren. En het vuurwerk wordt in beslag genomen.