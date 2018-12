In de file naar vakantiehuisje en piste

Mensen die in de kerstvakantie op vakantie gaan, lopen grote kans in de file terecht te komen. Volgens de ANWB zal de kerstuittocht vooral op de wegen in het buitenland tot files leiden.

De club zegt dat ongeveer twee miljoen mensen in de kerstvakantie op vakantie gaan. De helft gaat naar het buitenland. De andere helft kiest veelal voor een verblijf in een vakantiepark in eigen land. In Nederland betekent dat een vroege vrijdagmiddagspits, met de meeste files richting de oostgrens en het zuiden. In het buitenland wordt het vooral zaterdag druk richting de skipistes.

In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt het waarschijnlijk zaterdag erg druk. Maar ook woensdag, tweede kerstdag, is het druk op weg naar naar wintersportplaatsen. De Franse wintersportoorden zijn op zaterdagen 22 en 29 december vanwege verkeersdrukte moeilijk bereikbaar, aldus de ANWB. Daar stuiten automobilisten mogelijk ook nog op demonstrerende ‘gele hesjes’. Afgelopen weekend blokkeerden actievoerders de belangrijkste snelwegen van het land.