Stedelijk Museum Schiedam springt in de bres voor de vrouwelijke kunstenaar. „De kunstwereld is nog altijd een jongensclub. Slechts 13 procent van de kunst in Nederlandse musea is gemaakt door vrouwen, blijkt uit onderzoek eerder dit jaar. Hoe beroemd sommige vrouwen ook waren, na hun dood werden ze uit de kunstgeschiedenis geschreven. Een flink aantal raakte in de vergetelheid”, aldus een woordvoerster.

Met de tentoonstelling Meesterlijke vrouwen wil de kunsttempel daar verandering in brengen. „Het museum zet de spotlights op tien Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze pioniers moet je gezien hebben. We koppelen deze avant-garde van weleer aan vrouwelijke kunstenaars van nu.”

Vanaf 15 juni worden bijvoorbeeld Charley Toorop (1891-1955) en Marlene Dumas (1953) met elkaar in verband gebracht, Eva Besnyö (1910-2003) en Robin de Puy (1986) en Lotti van der Gaag (1923-1999) en Maartje Korstanje (1982). Niet alleen worden kunstenaressen van weleer weer over het voetlicht gebracht, ook kan de bezoeker zien hoe vakzusters van nu voortborduren op hun werk.

Museum Arnhem buigt zich ook over de vrouw in de kunst. Het organiseert op donderdagavond 2 mei voor het eerst een Museum Arnhem Café in het centrum van de Gelderse hoofdstad. De avond gaat over de kwestie of feministische kunst nog noodzakelijk is. Te gast zijn onder andere de kunstenaressen Alicia Framis, Christine Ayo en Wafae Ahalouch el Keriasti.