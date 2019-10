In Caïro opgepakte Nederlander vrij

De Nederlander Pieter Bas Habes, die vorige maand in Caïro werd opgepakt nadat hij met een drone opnames zou hebben gemaakt in de omgeving van het Tahrirplein in Caïro is op vrije voeten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond. Hij is door de Egyptische autoriteiten in vrijheid gesteld, op voorwaarde dat hij het land verlaat.

De Nederlandse ambassade helpt hem bij zijn vertrek. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het naar omstandigheden goed met de 43-jarige man, „maar hij heeft ook aangegeven behoefte te hebben aan rust en verzoekt de media dit te respecteren”, aldus een woordvoerster.

Habes maakte op een motor een reis door Afrika. Na zijn arrestatie verscheen hij op de Egyptische tv, waarbij een presentator suggereerde dat hij spion was. Ook andere opgepakte buitenlanders waren in de uitzending te zien.

Minister Stef Blok drong er bij de Egyptische autoriteiten op aan om de verblijfplaats van Habes bekend te maken. Ook kaartte hij de zaak bij zijn Egyptische collega aan, bij de Algemene Vergadering van de VN in New York. Buitenlandse Zaken zegt Egypte erkentelijk te zijn voor zijn vrijlating.