In beslag genomen waspoeder naar voedselbank

De voedselbank in Nijmegen heeft 16.000 kilo waspoeder gekregen van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het poeder was in beslag genomen tijdens een doorzoeking in april van een loods in Wijchen. Achterin stonden twintig pallets met het wasmiddel van een onbekend merk.

Ook stonden er stapels lege, nagemaakte dozen van een bekend wasmiddelenmerk. Het was de bedoeling om de duizenden kilo’s poeder in de vervalste dozen te stoppen om die voor een hogere prijs te verkopen, aldus een woordvoerster van de opsporingsdiensten. In een instructiefilmpje op de telefoon van een van de aangehouden verdachten werd uitgelegd hoe de dozen in elkaar moesten worden gezet en hoe de stickers op plastic flessen moesten worden geplakt.

Normaal gesproken worden de spullen vernietigd, maar omdat het poeder van een prima kwaliteit is, hebben OM en FIOD besloten het waspoeder te schenken aan een goed doel. De voedselbank heeft het spul deze week opgehaald. De dozen zijn wel vernietigd.