In beroep hogere straffen fraude Centurion

Twee leidinggevenden van beleggingsfonds Centurion zijn wegens grootschalige fraude in hoger beroep tot aanzienlijk hogere straffen veroordeeld dan eerder opgelegd door de rechtbank. Eerder kreeg het tweetal vier en 3,5 jaar cel. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoogde de straffen op tot zes en vijf jaar. In de omvangrijke beleggingsfraudezaak werden meer dan zeshonderd beleggers voor ruim 21 miljoen euro opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica.

De twee mannen zijn schuldig bevonden aan oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrift en witwassen. Eerder al veroordeelde het hof een derde leidinggevende tot vier jaar. Tegen de vonnissen van de rechtbank tekenden zowel het Openbaar Ministerie als de verdachten hoger beroep aan.

Volgens het hof is maar een deel van het door beleggers ingelegde geld geïnvesteerd in Costa Rica en werden zij voorgelogen. Centurion maakte beleggers onder meer wijs dat eerdere projecten succesvol waren geweest, terwijl er in werkelijkheid forse verliezen waren geleden.