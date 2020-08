In beroep 9 jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij IJmuiden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van negen jaar geëist tegen een 22-jarige man uit IJmuiden. Hij wordt ervan verdacht in 2017 de 18-jarige Kemal Budak uit Haarlem om het leven te hebben gebracht. Ook zou hij een 20-jarige plaatsgenoot zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht.

Alles draait om een geplande ontmoeting tussen vier jongemannen in de nacht van 9 op 10 april 2017 in IJmuiden. Aanleiding was een conflict over een meisje. De ontmoeting mondde uit in geweld waarbij het slachtoffer een vriend van de verdachte knock-out sloeg. Daarop stak verdachte het slachtoffer veelvuldig met een mes, aldus het OM. Een vriend van het slachtoffer probeerde de aanval af te wenden en raakte daarbij zelf ook gewond. Budak overleed door twaalf steekwonden.

Direct na de steekpartij vluchtte de verdachte naar het buitenland. De rechtbank veroordeelde hem bij verstek en conform de eis van het OM tot negen jaar cel. Hij ging tegen die uitspraak in beroep en legde vorig jaar een verklaring af: het was noodweer.

De rechtbank oordeelde al dat van dit laatste geen sprake was en het OM is het daarmee eens. „Er was geen sprake meer van een aanval door het slachtoffer omdat deze zich van verdachte af bewoog.”

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak op 8 september.