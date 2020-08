‘In Amsterdam dubbele van landelijk gemiddelde besmet met corona’

Het aantal mensen dat positief test voor het coronavirus in Amsterdam is momenteel met 6,3 procent bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde (3,6 procent). Burgemeester Femke Halsema zei dinsdag tijdens een persmoment op het stadhuis dat er geen sprake is van een crisis, maar dat het wel reden is voor „ernstige zorgen”.

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat er momenteel 27 clusters zijn in de hoofdstad waarbij meerdere mensen besmet zijn met het coronavirus. Dat betekent dat de 1,5 meter afstandsmaatregel onvoldoende wordt nageleefd. Hoewel het virus vooral rondwaart onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar, is er ook een eerste cluster in een verpleeghuis geconstateerd.

De meeste besmettingen zijn momenteel in de wijken Nieuw-West en Zuidoost, maar volgens Halsema nemen de cijfers in alle stadsdelen toe en ook in de omliggende gemeenten in de veiligheidsregio.