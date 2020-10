In acht regio’s is de toestand nu ‘zeer ernstig’

Acht regio’s hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de aangepaste coronakaart. Nu het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, is de situatie daar vanaf dinsdag ‘zeer ernstig’. Die nieuwe status geldt in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands-Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid, waar de situatie eerder ‘ernstig’ was, en in Brabant-Zuidoost, dat in één klap van ‘zorgelijk’ (het tweede niveau) naar ‘zeer ernstig’ gaat.

Dertien andere veiligheidsregio’s gaan van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’. Dat zijn Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.

De situatie is het minst nijpend in IJsselland, Zeeland, Zuid-Limburg en Noord-Holland Noord. Daar geldt de status ‘zorgelijk’. Het laagste risiconiveau, ‘waakzaam’, is nergens van kracht.

Het kabinet heeft dinsdag landelijke maatregelen afgekondigd. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Als het aantal nieuwe besmettingen tegen die tijd genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau. Bij ‘zeer ernstig’ zijn bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk, bij zorgelijk en ernstig kan dat op kleine schaal. Bovendien mogen bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ bijvoorbeeld minder mensen een huwelijk bijwonen.