In 1960 gestolen kunstwerk terug in Boijmans

Een olieverfpaneel dat ruim 57 jaar geleden werd gestolen uit museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is totaal onverwacht teruggevonden. Het gaat om een paneeltje uit de vijftiende eeuw waarop de geboorte van Maria is afgebeeld. De schilder is onbekend. Een oplettende Duitse kunstverzamelaar kwam het tegen in de catalogus voor een veiling in de Duitse stad Bonn.

Onderzoek door de Duitse politie wees uit dat degene die het werk wilde verkopen het uit een erfenis had gekregen en te goeder trouw was.

Het paneeltje van 33 bij 19 centimeter werd op 27 december 1960 op klaarlichte dag gestolen uit het kunstmuseum. De beveiliger had net lunchpauze en de dader werd nooit gepakt. Het museum heeft het inmiddels weer in huis en exposeert het tot eind mei.

Conservator Friso Lammertse noemt het „een knotsgek verhaal”. Het wordt er nog iets vreemder op aangezien het teruggekeerde paneel in het museum tentoon wordt gesteld naast een ander paneel dat eeuwen geleden tot hetzelfde altaarstuk behoorde. Dit paneeltje, de ‘Annunciatie’, is destijds aangeschaft met verzekeringsgeld dat Boijmans had gekregen voor het gestolen werk. De verzekeraar zal dat geld niet terugvorderen, aldus een woordvoerster van het museum.

‘De geboorte van Maria’ werd voorheen toegeschreven aan Jan Provoost, maar volgens het museum was dat ten onrechte. Toen het werd gestolen, hing het nog maar twee jaar in het museum.