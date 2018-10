In 1799 gesneuvelde Rus krijgt een gezicht

Op zes oktober 1799 kwam bij Castricum een grenadier van het Russische leger tijdens een gruwelijke veldslag om het leven. Meer dan 5000 soldaten stierven in de strijd op het strand en in de duinen. Vijf jaar geleden kwam door verstuiving het skelet van de soldaat uit het zand tevoorschijn. Zijn herkomst kon op grond van DNA-onderzoek worden achterhaald en zijn gezicht werd met forensische technieken gereconstrueerd.

Donderdag wordt in museum Huis van Hilde in Castricum het resultaat onthuld. Het is start van de tentoonstelling Vijand in het Zand die gaat over de Slag bij Castricum.

De veldslag had plaats tijdens de Brits-Russische invasie. De twee mogendheden en Oostenrijk hadden een coalitie gevormd tegen Frankrijk dat de Bataafse Republiek had ingelijfd. Deze republiek was een Franse vazalstaat en besloeg een groot deel van het huidige Nederland.

Tussen augustus en november van 1799 hadden in Noord-Holland verschillende veldslagen plaats tussen de geallieerden en de Franse en Bataafse troepen. De slag bij Castricum was een overwinning voor de Fransen en werd tevens keerpunt in de oorlog. Een paar dagen later tekenden de strijdende partijen in Alkmaar een bestand.

Bij de bloedige reeks veldslagen lieten tienduizenden soldaten het leven. En nog altijd komen er menselijke resten en bezittingen uit het Noord-Hollandse duinzand te voorschijn.

Bij de Rus lagen een koperen schildje, 45 tinnen knopen van een uniformjas en een kogel. Deze en andere vondsten als een bajonet, een sabel, emblemen, medailles, geld en het skelet van een soldaat dat in Bergen werd opgegraven zijn op de tentoonstelling te zien.

Vijand in het Zand is tot en met 31 maart te zien.