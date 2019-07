Impasse rond moslimschool Westland

Als de gemeenteraad van Westland (Zuid-Holland) niet alsnog instemt met een islamitische basisschool, zal minister Slob (Onderwijs) woensdag de komst van zo’n school afdwingen.

Een woordvoerder van de minister benadrukte dat maandag, nadat duidelijk werd dat de Westlandse gemeenteraad dinsdag niet over de komst van een dergelijke school zal praten.

Burgemeester Bouke Arends had gevraagd om de omstreden plannen op de agenda van de vergadering te zetten, maar diverse partijen zien dat niet zitten. Na een gesprek met een paar grote partijen, waaronder Westland Verstandig, LPF en GemeenteBelang Westland, concludeerde de burgemeester maandag dat er geen meerderheid om opnieuw over het onderwerp te praten.

Scholenvereniging Yunus Emre wil een basisschool op islamitische grondslag beginnen in de kassengemeente. Westland wil dat niet en heeft de plannen afgewezen. De school stapte echter naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die gaf wel groen licht. Minister Slob eist dat Westland zich neerlegt bij die uitspraak.

Brieven

Willy de Zoete, raadslid voor de Westlandse CU-SGP (2 van de 39 zetels) zit met de kwestie in haar maag. Ze is „geen voorstander” van de islamitische basisschool, maar legt zich toch neer bij de beslissing van de de hoogste bestuursrechter. „De onderwijsvrijheid regelt nu eenmaal dat ook groepen die misschien wat minder geïntegreerd zijn in de samenleving een eigen school mogen stichten.”

Ze kan zich „wel iets voorstellen” bij de zorg onder Westlanders dat „een aantal moslimkinderen een anti-Nederlandse opvoeding krijgt.” „Ik krijg brieven van leerkrachten die die zorg ook uiten.” Anderzijds zegt ze persoonlijk geen negatieve ervaringen te hebben met moslimkinderen. „Ik zie ze als ze op excursie zijn in de raadszaal. Dan valt er geen onvertogen woord.”