‘Impact in Slochteren groot na dood echtpaar’

De dood van het echtpaar uit Slochteren in een bioscoop in Groningen heeft enorm veel impact op de buurtbewoners. Dat zei burgemeester Adriaan Hoogendoorn in het NOS Radio 1 Journaal, naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst zondag met onder anderen de buren en andere mensen die het stel goed kenden.

„Het waren mensen die een goede plek hadden in de gemeenschap”, aldus Hoogendoorn. „Het is een gemeenschap waar mensen flink met elkaar meeleven en bij elkaar betrokken zijn. Wat vooral veel impact heeft zijn twee dingen. In de eerste plaats: de manier waarop deze twee mensen aan het einde van hun leven zijn gekomen. Dat houdt de mensen ook heel erg bezig. Hoe zijn de laatste momenten geweest voor hen beiden? En in de tweede plaats: wat is het verschrikkelijk voor de kinderen.”

Volgens de burgemeester laat het echtpaar twee kinderen na. Het stel dat schoonmaakte in de bioscoop, werd zaterdag dood aangetroffen.