‘Immuuntherapie ook inzetbaar bij blaaskanker’

Neoadjuvante immuuntherapie is in combinatie met twee medicijnen ook behulpzaam bij het bestrijden van uitgezaaide blaaskanker. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis melden in het tijdschrift Nature Medicine dat de therapie inzetbaar is zonder de operatie in gevaar te brengen.

De neoadjuvante immuuntherapie richt zich niet op de tumor, maar op het versterken van het immuunsysteem van de patiënt. Blaaskanker komt na de operatie vaak terug en de immuuntherapie moet de kans op terugkeer „zo klein mogelijk maken”.

„Voor tot dit stadium gevorderde blaaskanker, met name de patiënten die al lymfeklieruitzaaiingen hebben, is het risico op recidief en sterkte zeer hoog en zijn er geen goede behandelmogelijkheden. De bevindingen in deze studie kunnen het perspectief voor deze patiënten hopelijk verbeteren”, aldus leider van het onderzoek, internist-oncoloog Michiel van der Heijden.

Aan het onderzoek deden 24 patiënten met lokaal uitgezaaide blaaskanker mee. Dat betekent dat de tumor nog niet was uitgezaaid via de bloedbaan. 23 van de patiënten konden binnen twaalf weken worden geopereerd, waardoor er geen tijd verloren ging door het gebruik van de immuuntherapie. De meeste tumoren waren zelfs flink kleiner geworden. Na de operatie waren bij 11 van de patiënten geen kankercellen meer te zien op het weefsel. Bij twee mensen is de ziekte binnen een jaar teruggekeerd, dat is minder dan normaal kan worden verwacht, melden de onderzoekers.

De onderzoekers melden dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de juiste verhoudingen van de therapie. Neoadjuvante immuuntherapie wordt daarom voorlopig alleen nog gebruikt tijdens onderzoeken.