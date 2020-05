Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merken op dat het aantal immigranten in de weken na invoering van de coronamaatregelen ruim is gehalveerd. Er kwamen vooral minder migranten van buiten de Europese Unie hier naartoe.

In week 13 tot en met 16 kwamen gemiddeld 2200 migranten per week naar Nederland. Dat wil zeggen dat zij zich inschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat waren er nog gemiddeld 5200 in week 3 tot en met 11, voor de coronamaatregelen van kracht werden.