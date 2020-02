Imam wil in meer steden moskeeën bouwen met buitenlands geld

Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam wil in de komende tien jaar in bijna alle grote steden van Nederland een moskee bouwen met geld uit het buitenland. Elforkani zei dat donderdag in het radioprogramma Dit Is De Dag.

Elforkani ziet geen bezwaren tegen de buitenlandse financiering van moskeeën. „Het klopt dat de Blauwe Moskee ook betaald is met buitenlands geld, maar wij zijn trots op onze moskee. Het is een succesvolle formule.”

De hoofdimam zei dat de financiering van de moskeeën van verschillende landen zal komen. Als een van de mogelijke geldschieters noemde hij Koeweit vanwege de „goede contacten”.

Voorzitter Jacob van der Blom van de Blauwe Moskee is donderdag gehoord in het onderzoek van de Tweede Kamer naar ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën.