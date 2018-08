Imam R'dam wil cartoons met Wilders bekijken

De imam van de Rotterdamse Essalam-moskee wil samen met Geert Wilders naar diens cartoontentoonstelling in de Tweede Kamer over de profeet Mohammed. Dat bevestigt imam Azzedine Karrat na berichtgeving in het radioprogramma 1 op 1.

,,Natuurlijk vind ik dat lastig en is het ontzettend moeilijk te verkopen aan de achterban, maar tegelijkertijd vind ik het ontzettend belangrijk om bruggen te slaan en in gesprek gaan, ook met Wilders. Ik heb Wilders al meerdere malen uitgenodigd voor een kopje koffie. Op Twitter heeft hij mij geblokkeerd."

Het afbeelden van de profeet ligt gevoelig bij moslims. ,,Je neemt iets weg van de heiligheid van de profeet", zegt de imam van de grootste moskee van Nederland. ,,Ik vind zelf dat je de profeet best mag afbeelden, maar ben er niet gelukkig mee. De cartoonwedstrijd is georganiseerd om moslims te kwetsen, niet om wie de beste tekening maakt”, stelt Karrat. ,,Van mij mag hij kritiek uiten richting islam en moslims. Echter in een beschaafd land als Nederland hoort kwetsen en beledigen niet thuis."

Woensdagavond riep de Amsterdamse imam Yassin Elforkani moslims op om Wilders te beschermen nu de PVV-leider vanwege de cartoonwedstrijd zo’n honderd bedreigingen per dag krijgt.