Imam Blauwe Moskee stopt tijdelijk met preek na doodsbedreigingen

Imam Yassin Elforkani houdt voorlopig geen vrijdagpreek in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Hiertoe is besloten omdat hij de afgelopen dagen veel doodsbedreigingen heeft gekregen, bevestigt de imam een bericht in Het Parool. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Elforkani kan niet zeggen of hij wordt beveiligd

De geestelijke ligt onder vuur nadat hij vorige week had opgeroepen tot het verbieden van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij zei dit naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen in Frankrijk. De imam kreeg veel kritiek op zijn uitlatingen. Burgemeester Femke Halsema noemde het woensdag in de gemeenteraad onacceptabel dat de vrijheid van meningsuiting zou moeten worden ingeperkt om te voorkomen dat mensen gekrenkt raken.

Hij krijgt echter ook steun. Een petitie van een collega-imam uit Den Haag die oproept tot het strafbaar stellen van de belediging van de profeet is donderdag al ruim 114.000 keer ondertekend.