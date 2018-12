„Imago vervuilde wijk Barneveld komt te paard en gaat te voet”

„Vertrouwen gaat te paard en komt te voet”, zei wethouder Aart de Kruijf woensdagavond in de gemeenteraad van Barneveld over de bezorgdheid in de wijken Eilanden-Oost en Veller, waar mogelijk vervuild zand ligt. Nog geen kilometer verderop sprak advocaat Pieter Huitema op een informatieavond over eventuele schadeclaims een variant uit: „Imago-aantasting komt te paard en gaat te voet.”

Bij voldoende animo beginnen bewoners van Eilanden-Oost en Veller een stichting, vooral om mogelijke waardevermindering van hun woningen vergoed te krijgen. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Advocaat Huitema, die onder andere inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen bijstaat, gaf voor zo’n tweehonderd betrokkenen uitleg over de mogelijkheden.

Smet

Een smet op een wijk blijft heel lang hangen, concludeerde Huitema op grond van vergelijkbare gevallen. Huizen in wijken met vervuilde grond staan langer te koop of worden tegen een lagere prijs verkocht. „Zelfs al bij geringe vervuiling.” Twijfel over de te nemen juridische stappen was er wel bij sommige aanwezigen. „Versterken we met schadeclaims en slepende procedures juist niet dat onze buurt nog lang een slechte naam blijft houden?”

Eilanden-Oost en Veller zijn voortdurend in het nieuws sinds het tv-programma Zembla meldde dat het Barneveldse bedrijf Vink er mogelijk vervuilde grond heeft gestort. Zand, dat bij een eerste keuring verontreinigd bleek te zijn, werd tegen de regels in herkeurd en toen schoon verklaard. „Dat die grond daar niet toegepast had mogen worden, is een belangrijk element”, aldus Huitema.

De advocaat denkt naast Vink ook de provincie Gelderland, als vergunningverlener en toezichthouder, aansprakelijk te kunnen stellen. „Bij het lezen van de stukken viel ik van de ene verbazing in de andere. De provincie hield Vink structureel de hand boven het hoofd. Geregeld vroeg ik me af: „Waarom is niet ingegrepen?””

Huitema adviseerde de bewoners niet direct naar de rechter te stappen. „In overleg kunnen partijen er vaak ook wel uitkomen. Maar met Vink en de provincie, die de kaken stijf op elkaar houden, zal dat lastig zijn.” De advocaat verwacht veel van getuigenverhoor onder ede. „Een belangrijke, nog steeds niet beantwoorde vraag is: Waar komt de grond vandaan? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ze zwaar vervuild is geweest.” Vink is volgens Huitema geen eenvoudige tegenpartij. „Dat bedrijf is een kerstboom van allerlei bv’s. Welke spreek je aan op de gemaakte fouten?”

De gemeente Barneveld verwacht pas in februari volledig inzicht te hebben of de grond in Eilanden-Oost en Veller vervuild is. Bureau Royal HaskoningDHV gaat bodemonderzoek doen, maar moet eerst vaststellen waar het verdachte zand precies ligt. Wethouder De Kruijf beloofde in de raadsvergadering dat nog voor de Kerst „voor een eerste signaal” monsters worden genomen op enkele plaatsen waar zeker zand uit de mogelijk vervuilde partij grond aanwezig is. Volgens GGD Gelderland-Midden is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Motie

Het interpellatiedebat was aangevraagd door de fractie van Lokaal Belang. Zij vindt dat burgemeester en wethouders niet proactief en daadkrachtig hebben gehandeld. De Kruijf erkende dat de raad eerder vertrouwelijk geïnformeerd had moeten worden.

Een motie van wantrouwen van Lokaal Belang tegen het college kreeg geen enkele steun. „Er lopen onderzoeken en er is nog niet genoeg informatie voor een nuttig debat”, vond de SGP. Pro’98 noemde de motie zelfs gênant. „Ze voedt het wantrouwen van burgers en de verwarring die toch al zo groot is.”