Illegalen zeilen van Nederland naar Engeland

Negentien illegale migranten zijn met een zeiljacht van Nederland naar Engeland gesmokkeld. Daar werden ze tegengehouden door de politie. Vier Oekraïners werden opgepakt voor de smokkel. Een van hen heeft een bekentenis afgelegd, twee anderen zijn eveneens schuldig bevonden. Zij horen op 10 mei wat hun straf wordt. Een vierde verdachte is vrijgesproken, maar wordt uitgezet, omdat hij zelf ook illegaal was.

De mensensmokkelaars hadden afgelopen najaar in Lemmer het zeiljacht Flamingo gehuurd. Daarbij gebruikten ze valse identiteitsbewijzen, aldus de aanklager in Londen. Met het jacht gingen ze over de Noordzee naar het Engelse kustplaatsje Southwold, ten noordoosten van Londen. Kort na afmeren kwam de kustwacht langs. Twee vermeende smokkelaars en negen migranten werden opgepakt. Twee andere smokkelaars en tien illegalen zaten al in een auto, die op weg was naar de stad Ipswich. Ook zij werden tegengehouden en meegenomen.

„Het jacht waarmee ze vanuit Nederland kwamen, was totaal niet geschikt voor zo’n reis. Als ze in de problemen waren gekomen, hadden er doden kunnen vallen. Maar dat kon de bende niets schelen, ze wilden alleen geld verdienen aan de wanhoop van anderen”, aldus de Britse autoriteiten in een verklaring.

De verhuurder laat woensdag weten dat het zeiljacht inmiddels terug is, zonder schade.