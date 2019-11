Illegalen uit truck gehaald in Limburg

De politie heeft donderdagochtend rond 09.00 uur vier mensen uit de laadruimte van een vrachtwagen gehaald. Het gaat vermoedelijk om vluchtelingen, zegt een woordvoerder. De politie zette de vrachtwagen vlakbij vliegveld Maastricht Aachen Airport aan de kant na meldingen van automobilisten die de mensen in de laadruimte hadden gezien.

De politie kijkt of er nog meer mogelijke vluchtelingen langs de A2 lopen. De aangehouden personen worden ondervraagd waar ze vandaan komen en heen willen, waarschijnlijk kunnen ze daarna naar de asielzoekersopvang in Ter Apel. De chauffeur wordt gehoord of hij wist van de illegale passagiers achterin.