‘Illegalen blijven hangen in Nederland’

Uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken nauwelijks uit de speciaal opgezette Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV’s). In vier LVV’s zijn in het afgelopen halfjaar ten minste 750 mensen opgevangen. Van hen gingen er 13 terug naar hum thuisland, zo blijkt uit cijfers die door De Telegraaf zijn verzameld.

De LVV’s zijn de opvolger van de zogeheten ‘bed-, bad-, broodvoorzieningen’. Een halfjaar geleden is deze opvang gestart om te vermijden dat illegalen over straat zwerven. In de centra worden de illegalen voorbereid om terug te gaan naar eigen land.

De cijfers betreffen de LVV’s in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen. De gemeente Amsterdam wil de gegevens niet verstrekken. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden baalt van de cijfers. „Het is niet de bedoeling dat illegalen hier eindeloos blijven hangen.”

Vrijwel alle mensen die in een LVV terechtkomen zijn volgens De Telegraaf afgewezen asielzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegalen uit veilige landen zoals Algerije en Armenië die makkelijk terug kunnen naar eigen land, of Eritreeërs die ook geen recht hebben om hier te blijven.