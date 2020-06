Bij een internationale politieactie is een illegale streamingdienst uit de lucht gehaald. Meer dan 2 miljoen mensen gebruikten die om stiekem naar meer dan 40.000 televisiezenders en naar diensten als Netflix, Amazon Prime Video en HBO te kijken. De bende had zelfs een eigen helpdesk. In Nederland werden meerdere servers van de aanbieders uit de lucht gehaald, onder meer in Den Haag.

Elf mensen zijn opgepakt. Dat gebeurde vorige week woensdag in Spanje, Denemarken, Zweden en Duitsland. De groep gebruikte ongeveer vijftig servers, die uit de lucht zijn gehaald. Die stonden niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Denemarken, Tsjechië en Polen. Ook Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada waren bij het onderzoek betrokken.

Vijftien huizen zijn doorzocht en zestien mogelijke handlangers van de arrestanten zijn verhoord. De autoriteiten hebben voor 4,8 miljoen euro aan spullen in beslag genomen, waaronder vastgoed, vier auto’s, luxehorloges en virtueel geld. Elf bankrekeningen met een tegoed van in totaal 1,1 miljoen euro zijn bevroren.

Het Openbaar Ministerie in Nederland, de Spaanse politie en de Europese organisaties Europol en Eurojust hebben de gecoördineerde actie woensdag naar buiten gebracht.