Illegale slaapplekken kerk Den Haag ontruimd

In de voormalige Theresiakerk in Den Haag zijn donderdag 44 illegale slaapplekken ontruimd. De Haagse Pandbrigade, een team van de gemeente die bewoningsmisstanden bestrijdt, ontdekte „provisorische kamertjes” in de kerk en de naastgelegen parochie. Voornamelijk illegale arbeidsmigranten zouden er geslapen hebben.

De kerk stond al enkele jaren leeg. Er zou sprake zijn van brandgevaar. „Vluchtwegen ontbraken en de elektrische installatie was overbelast”, zegt de Pandbrigade.

Tijdens de ontruiming trof het controleteam negentien mensen aan. Het zou gaan om Grieken, Polen, Roemenen en Bulgaren die werkzaam waren in de uitzendbranche. Volgens de Pandbrigade lijkt er sprake te zijn van uitbuiting. „Zij gaven aan ongeveer honderd euro per week te moeten betalen voor hun huisvesting van zeer beperkte kwaliteit”.

Volgens de brigade hebben alle bewoners „op eigen kracht een alternatieve slaapplek gevonden”. Het is nog niet duidelijk wie de slaapplekken verhuurde.