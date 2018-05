Illegale sigarettenfabriek in afgebrande loods

In het bedrijfspand in Bergen op Zoom dat maandagavond is afgebrand is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Volgens een politiewoordvoerder werden er sigaretten gemaakt én verpakt.

Het grote gebouw stond volledig in brand en dat zorgde voor veel rook. Getuigen hebben tien tot vijftien mensen het pand zien verlaten toen de brand uitbrak. Tot dusver is niemand aangehouden.

De politie kan het pand dinsdag nog niet in omdat het vuur nog smeult. De FIOD zal bij het onderzoek naar de illegale sigarettenproductie worden betrokken.

De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er in de rook geen gevaarlijke stoffen gemeten.

De laatste tijd worden vaker illegale sigarettenfabrieken gevonden. In Breda vond de FIOD in januari 17 miljoen illegale sigaretten. Vorig jaar werden zeker vier sigarettenfabrieken opgerold.