Illegale huiden voor hesjes leden motorclub

Een partij met honderden huiden van slangen, varanen en leguanen afkomstig uit Indonesië is vorige week in Eindhoven in beslag genomen door het Team Milieu van de eenheid Rotterdam. Volgens de politie waren de huiden bestemd voor hesjes die worden gebruikt door leden van bekende en beruchte motorclubs.

Bij de huiden van de beschermde diersoorten trof de politie logo’s aan van motorclubs die de verdachte „keurig gesorteerd” in verschillende laatjes had liggen. „Het is op zijn minst bijzonder te zien dat ze kennelijk allemaal gebruik maken van dezelfde leverancier”, aldus een woordvoerder van de politie.

De Eindhovenaar is een 52-jarige man. Behalve aan Nederlandse motorclubs, leverde hij zijn waar ook aan clubs in België en Duitsland. Het is onbekend of de leden van de motorclubs er kennis van hadden dat de hesjes gemaakt waren van illegaal materiaal.

De politie kreeg de verdachte in het vizier door een andere smokkelzaak. Vorig jaar december werd een 53-jarige Nederlander opgepakt op Bali op verdenking van grootscheepse smokkel van onder meer koraal, schedels, zaagtanden en ivoor aan een groothandel in Nederland. Naar nu blijkt is deze man degene die de illegale huiden leverde aan de aangehouden Eindhovenaar, aldus de politie.

De Eindhovense verdachte is aangehouden geweest. Inmiddels is hij heengezonden, in afwachting van verder onderzoek en verhoor.