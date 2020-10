Illegale feestgangers keren zich tegen politie in Alblasserdam

Bezoekers van een illegaal feest in Alblasserdam (Zuid-Holland) hebben zich vrijdagavond tegen de politie gekeerd. Agenten grepen in bij het feest op een schip, wat ze niet in dank werd afgenomen. De feestgangers gooiden met stoelen en glazen en gingen met de agenten in gevecht. Vijf personen zijn aangehouden. Twee agenten raakten lichtgewond, meldt de politie.

In de binnenruimte van het schip waren vijftien personen aan het feesten. De aanwezigen hielden zich niet aan de coronaregels, waarop de agenten besloten in te grijpen. Daarop ontstond een discussie met geduw en getrek, waarbij een shirt van een agent stuk ging.

De politie riep versterking op en wilde de bezoekers van het schip halen, toen die vol in verzet kwamen. De agenten moesten onder meer een wapenstok, een surveillancehond en een stroomstootwapen gebruiken.

De aangehouden verdachten, vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 34 jaar, komen allemaal uit Alblasserdam. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en neemt de zaak hoog op. „Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen met betrekking tot de coronapandemie”, staat in een bericht. „Dan past het gedrag van de aanwezigen op het schip op geen enkele wijze hierin. Schandalig wat daar plaatsvond.”