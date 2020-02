Illegale export naar Iran kost Euroturbine bijna 5 miljoen euro

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag het bedrijf Euroturbine veroordeeld tot betaling van ruim 4,85 miljoen euro wegens de illegale export van gasturbineonderdelen naar Iran. Het Openbaar Ministerie (OM) had in december vorig jaar 5,9 miljoen euro geëist.

Volgens de rechtbank was het terug te vorderen bedrag wederrechtelijk verkregen voordeel dat het bedrijf verkreeg door de export van onderdelen voor gasturbines naar Iran tussen 2008 en 2010. In die tijd gold een exportembargo naar Iran. Het ging daarbij om goederen die ook kunnen worden gebruikt bij de aanmaak van massavernietigingswapens.

Twee directieleden van het bedrijf waren vorig jaar al veroordeeld tot celstraffen. De 65-jarige Parviz T. kreeg twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan elf voorwaardelijk Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur. De 61-jarige Jo H. kreeg acht maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk, plus 200 uur taakstraf. Het OM ging in hoger beroep. Dat loopt nog.

De ontnemingsuitspraak van de rechtbank vrijdag was gericht tegen moederbedrijf Euroturbine BV in Venlo en dochter Euroturbine SPC in Bahrein. De bv in Venlo moet ruim 600.000 euro illegaal verkregen voordeel aan de staat terugbetalen. Het bedrijf in Bahrein 4,25 miljoen. Volgens de rechtbank speelde dat bedrijf een belangrijke rol bij de illegale export en het innen van de gelden. Maar alle leveringen werden vanuit Venlo geregisseerd. SPC had volgens de rechtbank „geen eigen Iraanse knoppen”.

De rechtbank wees een vordering van het OM tegen directeur Parviz T. af. Het verschil tussen de geëiste 5,9 miljoen en het uiteindelijk gevorderde bedrag zit vooral in kosten die volgens de rechtbank mogen worden afgetrokken.