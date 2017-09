Illegale Eritreeërs uit vrachtwagen gehaald

De politie heeft dinsdag veertien illegalen aangehouden die zich als verstekeling lieten vervoeren in een Roemeense vrachtwagen. Twee van de illegalen wisten te ontkomen. Volgens de politie gaat het om een groep met vermoedelijk de Eritrese nationaliteit.

De vrachtwagenchauffeur was onderweg op de A29 richting Rotterdam toen hij een vermoeden kreeg dat zich mensen in zijn oplegger bevonden. Daarop waarschuwde hij de politie. Die liet hem de vrachtwagen parkeren op parkeerplaats De Oude Kreek, in de buurt van het dorp Klaaswaal.

Doordat de groep het tentdoek wist open te snijden, konden twee van de illegalen ontsnappen. Zij zijn nog steeds voortvluchtig. De anderen zijn overgebracht naar het politiebureau in Rotterdam en zullen worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.