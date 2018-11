Illegale dierenhandelaren moeten 2 ton betalen

Twee mannen die illegaal in dieren handelden, moeten samen ruim 200.000 euro aan de Staat betalen. Dat bepaalde de rechtbank Midden-Nederland dinsdag in een zogeheten ontnemingszaak. Bij het vaststellen van het bedrag dat de mannen moeten betalen, is gekeken naar de winst die ze hebben behaald met de handel in onder meer tijgers en ringstaartmaki’s.

Het gaat om een 57-jarige man uit Woerden en 40-jarige inwoner van Someren. De man uit Woerden had een leidende rol bij de smokkel en moet 152.000 euro betalen. Voor zijn kompaan uit Someren gaat het om 67.000 euro.

De man uit Woerden was drie jaar geleden al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor de illegale dierenhandel. De man uit Someren kreeg toen een celstraf van 240 dagen.