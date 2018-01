Illegale bitcoinhandel leverde miljoenen op

Dertien mannen hebben in anderhalf jaar tijd ongeveer 10 miljoen euro verdiend aan het witwassen van bitcoins, die verdiend waren in de criminele handel. Het Openbaar Ministerie beschouwt zes mannen als de hoofdverdachten. Voor de strafzaak tegen deze zes, die dinsdag in Utrecht begint, zijn zes dagen uitgetrokken.

Drie mannen van 21, 25 en 29 jaar uit Arnhem en Krimpen aan den IJssel fungeerden volgens het OM als bankiers. Zij namen bitcoins in die werden aangeboden op DarknetMarkets, een ondergrondse website voor illegale transacties. Drie verdachten van 21, 39 en 44 jaar waren belangrijke klanten.

De bankiers gebruikten software om het spoor van de bitcoins uit te wissen en ruilden ze vervolgens legaal in voor contant geld. Dat geld werd op tientallen bankrekeningen geboekt en dan opnieuw opgenomen. Klanten moesten 10 procent commissie betalen.