Illegale bewoning in vakantieparken ontdekt

Bij doorzoekingen van vakantieparken, woningen en een bedrijfspand in Asten, Loon op Zand en Valkenswaard (Noord-Brabant) en Hoek (Zeeland) hebben de FIOD en de politie onder meer arbeidsmigranten aangetroffen die illegaal waren gehuisvest. Ook zijn overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.

Verder nam de FIOD administratie in beslag. Een FIOD-woordvoerder bevestigde berichtgeving van regionale media dat onder de acht doorzochte locaties meerdere vakantieparken van de Oostappen Groep waren.

In de buurt van de doorzochte locaties hielden de politie en de Belastingdienst een zogeheten ANPR-actie. Daarbij worden met automatische nummerplaatherkenning kentekens gescand en vergeleken met gegevens in de politiecomputers over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. In totaal is voor 35.000 euro aan schulden geïnd en is voor 25.500 euro aan naheffingsaanslagen Motorrijtuigenbelasting opgelegd.