In een zolderslaapkamer in Rotterdam Zevenkamp heeft de politie na een tip 239 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De 28-jarige bewoner van het huis aan de Art Tatumstraat is aangehouden. De partij werd vorige week al in beslag genomen, maar de politie bracht het nieuws maandag pas naar buiten.

De verdachte had volgens de politie zelf ook vuurwerkpijlen gemaakt. Het vuurwerk werd afgevoerd en door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie op een veilige plaats tot ontploffing gebracht.