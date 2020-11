Illegaal vuurwerk berging flat Geldrop, zorgen om explosiegevaar

In de berging van een flatgebouw in Geldrop is een grote partij zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De politie spreekt zorgen uit over het explosiegevaar ervan. „Zoveel zwaar en illegaal vuurwerk in een berging van een flatgebouw. We moeten er niet aan denken dat dit fout was gegaan”, aldus de politie Oost-Brabant zondag.

De politie had een melding binnengekregen over het vuurwerk. Na onderzoek werd 800 kilo zwaar buitenlands vuurwerk aangetroffen in een woning en in de berging. „Wij willen niet weten wat er gebeurd zou zijn als dit vuurwerk was afgegaan. Direct boven de berging wonen mensen”, aldus een wijkagent op Instagram.

De politie roept mensen op mee te helpen een veilige leefomgeving te creëren en vraagt hen verdachte situaties te melden.