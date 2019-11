Ilias (11) is kinderburgemeester van Amsterdam

De 11-jarige Ilias uit Amsterdam-Zuidoost is verkozen tot de eerste kinderburgemeester van de hoofdstad. De jongen wordt zaterdag officieel aangesteld door wethouder Rutger Groot Wassink (democratisering).

De gemeenteraad stemde in september in met het voorstel om een kinderburgemeester te benoemen. Ilias vertelt de gemeente het komende jaar wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. Ook gaat hij met burgemeester Femke Halsema of de wethouders mee naar evenementen, zoals Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas.

Amsterdamse leerlingen uit groep zeven en acht konden zich de afgelopen weken aanmelden voor het kinderburgemeesterschap of als lid van de kinderraad. De keuze was in handen van een speciale jury. Voor de burgemeesterspost meldden zich in een paar weken tijd 67 kandidaten. Door de vele leuke reacties bestaat de kinderraad niet uit zes maar uit twaalf kinderen.