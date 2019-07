IKEA stopt met gedrukte catalogus

IKEA stopt in Nederland met het verspreiden van de gedrukte catalogus. De Zweedse woonwinkel kiest voor een digitale versie, die vanaf 27 augustus op de website te bekijken is. Volgens het bedrijf is voor liefhebbers nog wel een beperkt aantal gedrukte exemplaren verkrijgbaar bij de winkels.

De gids viel jarenlang bij huishoudens op de mat. Wereldwijd werden elk jaar zo’n 210 miljoen exemplaren van de catalogus verspreid in 38 talen en 76 verschillende versies.

„De afgelopen jaren hebben we het gebruik en bereik van de digitale catalogus enorm zien groeien”, zegt Shirley Jones, commercial manager van IKEA Retail Nederland. „Bovendien weten we dat verreweg de meeste klanten zich eerst oriënteren op IKEA.nl en via onze andere digitale kanalen, voordat zij een van onze winkels bezoeken of online bij ons shoppen. We zien daarom steeds meer voordelen van de catalogus in digitale vorm.”

In Groot-Brittannië deed IKEA afgelopen jaar onderzoek naar de effecten van het vervangen van de gedrukte catalogus door een digitale versie. Van negatieve gevolgen voor de omzet was geen sprake, aldus het winkelconcern.