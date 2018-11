IKEA filtert site Schreeuw om Leven

Het wifi-netwerk van de IKEA in Amersfoort blokkeert de website van de christelijke pro-life organisatie Schreeuw om Leven.

Op Facebook liet Mieke Spek dinsdag weten op een blokkade te stuiten. De site zou een ”adult site” zijn, een site die ongeschikt is voor kinderen. Spek wijst erop dat sites van abortusklinieken wel gewoon bereikbaar zijn via het wifi-netwerk.

Een IKEA-woordvoerster liet woensdag weten dat de winkelketen „in principe geen censuur heeft op websites, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van pornografie of geweld. De serviceprovider van onze wifi gebruikt een filter dat is ingeregeld op bepaalde trefwoorden. Het kan voorkomen dat ook acceptabele sites daardoor worden geblokkeerd.” IKEA onderzoekt nu om welke trefwoorden Schreeuw om Leven gefilterd is en of dat kan worden aangepast.