„Dit had nooit mogen gebeuren en ik zou niets liever willen dan mijn daden ongedaan maken.” Dat zei de 28-jarige Thijs H. woensdag aan het slot van zijn proces bij de rechtbank in Maastricht, waar hij terecht heeft gestaan op verdenking van drie zeer gewelddadige moorden in mei vorig jaar.

H. las zijn laatste woord op van een briefje. Hij betuigde nogmaals zijn „diepe spijt”. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 24 jaar cel tbs met dwangverpleging tegen hem.

H. heeft verklaard dat hij tot het dodelijke geweld werd gedreven onder invloed van psychotische wanen. Hij heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in Den Haag een 56-jarige vrouw met vele messteken heeft gedood. Drie dagen later stak hij op de Brunssummerheide achtereenvolgens een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man dood.

„Ik ben geen wreed mens”, aldus H. in zijn laatste woord. „Als ik niet echt dacht dat ik gedwongen werd, had ik het nooit gedaan. Ik dacht echt dat ik geen keus had.” De waanwereld waarin hij zou hebben geleefd, heeft hem naar eigen zeggen „tot het uiterste” gedreven.

De rechtbank doet op 30 juli uitspraak.