‘Ik zou niet kunnen slapen als ik Slob was’

„Als ik de minister was, zou ik niet meer kunnen slapen van de gevolgen van het lerarentekort”, zegt de Haagse docente Inge Mollema. Ze is een van de honderden deelnemers aan het lerarenprotest aan de Lange Voorhout in Den Haag. Ook daar begint de actie op gang te komen.

De leraren zijn voor de Kloosterkerk bijeengekomen om hun stem te laten horen voor meer salaris en aanpak van de werkdruk en het lerarentekort.

Mollema zit al 30 jaar in het onderwijs en geeft les aan het Maris College in Kijkduin. Ze vreest dat klassen nog groter worden door het tekort en vindt dat vooral de aanvangssalarissen omhoog moeten. „De 460 miljoen van Slob is een zoethoudertje, er moet structureel geld bij”, stelt ze.

„Rutte en Slob ten spijt, we zijn wel toprioriteit”, meldt een spandoek met een bewuste spelfout.