"Ik vraag me elke dag wat er met haar is gebeurd. Ik kan geen snelweg op rijden zonder me af te vragen of ze eronder ligt. Ik wil mijn meissie terug, hier, bij ons, waar ze hoort."

Dat zei Marion van Hal woensdag geëmotioneerd voor de rechtbank in Amsterdam in de strafzaak tegen Sjonny W. De 46-jarige Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij haar sinds maart 2017 vermiste dochter Sabrina Oosterbeek (30) om het leven heeft gebracht, net als de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos in 2004 en Monique Roossien (26) in 2003.

Volgens Marion Oosterbeek is haar leven sinds de verdwijning van haar dochter "een nachtmerrie". Hoop dat haar dochter nog leeft, heeft ze niet meer. "Ik voelde meteen al leegte, dat ze er niet meer was. Ik ben boos op degene die weet waar ze is en dat niet vertelt. Ik wil haar begraven in een witte kist. Dat verdient ze. Haar leven was donker."

Ook Linda Roossien zei haar zus Monique "nog elke dag" te missen. „Hoe zou het zijn als degene die je dit heeft aangedaan zo stoer zou zijn te bekennen? Dan zouden wij als familie na zestien jaar eindelijk rust hebben.”

De strafeis tegen W. wordt rond het middaguur verwacht.