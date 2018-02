„Ik was onderdanig aan Klepper en Mieremet”

Willem Holleeder was eind jaren negentig niet de grote baas in de Amsterdamse onderwereld waarvoor hij wordt gehouden. Hij was „onderdanig” aan erkende criminele kopstukken als Sam Klepper en John Mieremet, zei hij vrijdagochtend op de derde dag van zijn proces in de gerechtsbunker in Osdorp.

„Ik heb een naam. Die is gecreëerd in de media. Wat ik u vertel spoort daar niet mee, maar ik merk dat u naar bevestiging van dat beeld zoekt”, aldus Holleeder tegen de rechtbank. Hij wordt vrijdag opnieuw ondervraagd over de verklaringen die hij zelf aflegde bij de onderzoeksrechter.

Holleeder zei dat hij „niet gauw bang is”. Maar met Klepper en Mieremet is hij „altijd voorzichtig” geweest, zei hij. „Zij waren onvoorspelbaar. Zelfs je taalgebruik was al gevaarlijk. Ik was altijd op mijn hoede met ze en luisterde naar wat ze wilden.”

Klepper en Mieremet zijn doodgeschoten. Klepper in 2000, Mieremet in 2005. Holleeder wordt niet beschuldigd van de moord op Klepper, wel van die op Mieremet. Hij had volop met ze te maken door zijn samenwerking met Endstra, bij wie ook zij geld hadden geïnvesteerd. „Ik was spreekbuis, dat vonden beide partijen prettig”, zei hij donderdag al.