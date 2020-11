„Ik kan me niet tien dagen van het gezin afzonderen”

Volgens Neline Boogert-Floor uit Harskamp kan consequente naleving van de regels tot gevolg hebben dat een gezin wekenlang thuiszit. Zelf zit ze nu met man en kinderen in quarantaine.

„Vorige week had ik een kriebel in de keel. ’s Woensdags liet ik me testen om zeker te weten dat ik niets had, zodat de kinderen na de vakantie weer naar school zouden kunnen. Ik kreeg echter een positieve uitslag. Het gevolg is dat het hele gezin binnen moest blijven. Mijn man werkt sinds maart al thuis, maar voor de kinderen betekende het een verlengde vakantie. Boodschappen werden voor de deur neergezet, waarna de bezorgers terugdeinsden. Dat deed me denken aan Bijbelverhalen over melaatsheid: Onrein, onrein.”

Overheidsrichtlijnen adviseren het gezinslid met een positieve testuitslag in isolatie te gaan. „De rest van het gezin blijft 10 dagen thuis (in quarantaine) vanaf het laatste risicovolle contact, dus ook de kinderen.”

Dat kan alleen als de geïsoleerde persoon over een afzonderlijk toilet en badkamer beschikt. En in een jong gezin werkt het helemaal niet, zegt Boogert. „Ik kan me niet tien dagen in een kamertje afzonderen van man en kinderen.

Dat betekent dat mijn klachten nu helemaal verdwenen moeten zijn voordat de tiendaagse periode ingaat. Dat kan wel even duren, want mijn verkoudheid is na ruim een week nog niet weg. En wat als in die tien dagen daarna een van de gezinsleden verkouden wordt? Begint dan weer een periode van wachten tot de verkoudheid weg is en daarna tien dagen quarantaine? Dan kan de thuiszitperiode lang gaan duren. Als dit in veel gezinnen voorkomt, zijn schoolklassen straks halfleeg. Ik heb de GGD gebeld, maar naar mijn indruk vindt men daar de regels ook lastig.”

Meeleven

Het is natuurlijk vervelend dat we met z’n allen zo lang thuis moeten zitten, zegt Boogert. „Tegelijk zijn we dankbaar dat we tot nu toe alleen milde klachten hebben. Het meeleven doet ook echt goed. Toen er zaterdag weer een kaartje op de mat lag, zei Abel van 5: „Wat fijn dat iedereen aan ons denkt. Zo lijkt het net of die mensen ook een beetje bij ons zijn.””