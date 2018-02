„Ik heb gelogen om Sonja te beschermen”

Willem Holleeder heeft in het verleden steeds gelogen over het restant van het Heineken-losgeld en de miljoenen die hij bij vastgoedman Willem Endstra had geïnvesteerd, om zijn zus Sonja te beschermen. Dit zei hij donderdagochtend kort na aanvang van de tweede zittingsdag in zijn proces.

Volgens Holleeder had het Openbaar Ministerie (OM) in de periode 2005-2006 het vizier gericht op Sonja vanwege de criminele nalatenschap van Cor van Hout, haar in 2003 geliquideerde echtgenoot. „Ik wilde niet dat mijn zusje zou worden vervolgd en alles kwijt zou raken.”

In het Kolbak-proces, waarin Holleeder tot negen jaar werd veroordeeld wegens de afpersing van Endstra, hield hij om die reden zijn mond over de Heineken-miljoenen, zei hij. „De rechter wist niet dat ik 8 miljoen bij Endstra had geïnvesteerd. Had hij dat wel geweten, dan had hij misschien wel anders tegen de zaak aangekeken.”

Sonja Holleeder sloot in 2013 uiteindelijk een deal met justitie over de erfenis van Cor van Hout. Ze betaalde een miljoen euro en werd in ruil daarvoor niet vervolgd, tenzij zou blijken dat ze over zaken had gelogen.

„Iedereen denkt dat ik een monster ben”, aldus Holleeder. „Maar het tegendeel is waar. Ik ben een familieman. Om Sonja te beschermen ben ik zelfs gaan zitten, al had ik nooit verwacht dat ik in Kolbak negen jaar zou krijgen. Toen had ik een belang om te liegen. Nu liggen de zaken anders. Er hangt levenslang boven mijn hoofd. En nu mijn zussen tegen mij zijn gaan verklaren, voel ik me vrij de waarheid te vertellen.”