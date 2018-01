„Ik dacht dat ik door de vloer zou zakken”

„Het is onacceptabel als je moet nadenken waar in huis je kinderen nog veilig kunnen slapen”, riep GroenLinks-leider Jesse Klaver vrijdagavond tegen een bomvolle Vismarkt in Groningen. Zijn woorden werden met applaus ontvangen. Op de markt hadden zich naar schatting 10.000 verontruste en boze Groningers, sympathisanten, bestuurders en politici verzameld voor een kilometers lange fakkeltocht door de Groningse binnenstad. ‘Genoeg = genoeg’ was de boodschap en ook het motto van de tocht. En: ‘Groningen is het zat!’.

De organisatie van de tocht, de Groninger Bodem Beweging, had 4000 fakkels klaarstaan. Dat bleek bij lange na niet genoeg. De Vismarkt was op een gegeven moment zo vol dat de organisatie de menigte opriep alvast aan de tocht langs de Groningse grachten te beginnen. Een deel van de actievoerders kreeg daardoor toespraken van burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en Kamerlid Sandra Beckerman niet meer mee. Rodenboog riep Shell op zijn verantwoordelijkheid te nemen. „Anders lever je je predicaat Koninklijk maar in!”

‘Rutte, Kamp, Wiebes, één pot nat. Groningen één groot gat’, staat er op het spandoek dat Rita Ousma uit Bedum omhooghoudt. Op haar hoofd een rode hoed. „Want het is code rood.” Voor Ousma is de maat vol. „We hebben net drie maanden niet in ons huis kunnen wonen omdat alle schade gerepareerd moest worden. Na de recente beving zijn we terug bij af. Overal scheuren. Ik kan er niet van slapen.” Ook Willemijntje van den Handel uit Stedum is het zat. „Bij de laatste beving dacht ik echt dat ik door de vloer zou zakken.”

De actievoerders werden halverwege de tocht begroet door tientallen boeren uit Loppersum, die met trekkers naar de stad waren gekomen om hun steun te betuigen.

De demonstratieve tocht trok vooral veel Groningers en slachtoffers van de bevingen en ook tal van Groningse burgemeesters, Kamerleden, bestuurders van de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG liepen mee. Het ziekenhuis, dat aan de laatste beving bij Zeerijp een meterslange scheur in de vloer op de begane grond heeft overgehouden, had in de aanloop naar de fakkeltocht medewerkers via Facebook opgeroepen om mee te lopen. Het UMCG omschreef de scheur als ‘slechts een voetnoot bij de jarenlange aardbevingsellende waar heel Groningen mee kampt’.